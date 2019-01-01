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Неймар: Сейчас я счастлив в ПСЖ

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Бразилец уже смирился, что остался в ПСЖ.
Неймар
Неймар
Getty Images

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар заявил, что счастлив находиться во Франции.

“Я счастлив в сборной и в клубе. Все знают, что происходило во время летнего трансферного окна и о моем желании покинуть ПСЖ.

Сейчас я чувствую себя счастливым. Сделаю все, чтобы помочь команде выигрывать большие трофеи. Надеюсь также принести много пользы национальной команде“, цитирует слова Неймара Daily Mercato. 

Отметим, что главный тренер ПСЖ сказал футболисту, то что самое сложное ждет его впереди.

Напомним, что Неймар готов отказаться от иска, если сможет вернуться в Барселону.

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Теги: Неймар, ПСЖ, футбол
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