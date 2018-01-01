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Тухель - Неймару: Все самое сложное впереди

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Главный тренер ПСЖ не даст расслабиться бразильцу.
Тухель - Неймар
Тухель - Неймар
Getty Images

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал про взаимоотношения с Неймаром, который хотел покинуть летом французский клуб.

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“То, что он остался, не было моим решением, да и не его решением. Между нами ничего особенно не изменилось.

Я знал, что он хотел покинуть клуб, он знал, что я выступал против этого. Он прекрасно знал, что я, будучи тренером команды, не хотел, чтобы он уходил. Но он также знал, что не я решал эти вопросы.

Все это не повлияет на наши взаимоотношения. Мы продолжаем работать вместе, было бы глупо все провалить.

Неймар - хороший парень, хоть это и не видно со стороны. Но он действительно хороший человек, с ним легко общаться.

Когда вся эта история закончилась, я сказал ему: “Ты думаешь, все самое тяжелое осталось позади, но теперь тебе придется работать со мной. И я не позволю тебе расслабиться. Все самое сложное впереди“, - приводит слова Тухеля Goal. 

Отметим, что Тухель заявил, что Неймар будет предан клубу.

Напомним, что Неймар рассчитывает вернуться в Барселону.

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Теги: Томас Тухель, Неймар, ПСЖ
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