Соперник Александрии в Лиге Европы сменил главного тренера

Гислен Принтан покинул пост наставника Сент-Этьенна.

Французский Сент-Этьенн объявил об отставке главного тренера Гислена Принтана. Причиной увольнение стали неудовлетворительные результаты команды. Под руководством француза Сент-Этьенн добыл всего одну победу в семи турах Лиги 1.

Руководство команды уже нашло замену специалисту - клуб подписал контракт с Клодом Пюэлем. Соглашение между сторонами рассчитано до 2022 года. Последним местом работы французского специалиста был Лестер, который он покинул в феврале 2019 года.

Отметим, что Сент-Этьенн является соперником Александрии по групповому раунду Лиги Европы. Ознакомьтесь также с расписанием и результатами турнира.