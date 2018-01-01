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Соперник Александрии в Лиге Европы сменил главного тренера

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Гислен Принтан покинул пост наставника Сент-Этьенна.
Клод Пюэль
Клод Пюэль
Getty Images

Французский Сент-Этьенн объявил об отставке главного тренера Гислена Принтана. Причиной увольнение стали неудовлетворительные результаты команды. Под руководством француза Сент-Этьенн добыл всего одну победу в семи турах Лиги 1. 

Руководство команды уже нашло замену специалисту - клуб подписал контракт с Клодом Пюэлем. Соглашение между сторонами рассчитано до 2022 года. Последним местом работы французского специалиста был Лестер, который он покинул в феврале 2019 года.

Отметим, что Сент-Этьенн является соперником Александрии по групповому раунду Лиги Европы. Ознакомьтесь также с расписанием и результатами турнира.

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Теги: футбол, Сент-Этьенн, Лига 1
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Источник: www.asse.fr

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