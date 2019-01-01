Икарди: Я полностью счастлив в ПСЖ
Аргентинец отметился дебютным голом за парижан.
Нападающий ПСЖ Мауро Икарди прокомментировал свой дебютный гол за команду. В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов точный удар аргентинца принес парижанам победу над Галатасараем.
“Я полностью счастлив в ПСЖ. Я еще не восстановился на 100%, но забитый мяч, особенно победный, позволяет забыть о боли.
Играть в такой команде, как ПСЖ, и с такими партнерами, как Ди Мария и Сарабия - одно удовольствие“, - цитирует футболиста Football Italia.
Смотрите также видео гола и обзор матча Галатасарай - ПСЖ.
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