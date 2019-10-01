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Бывший футболист Ниццы объяснил, почему украл часы у Дольберга

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Диаби украл часы из-за зависти и разочарования.
Ламин Диаби
Ламин Диаби
ФК Ницца

Экс-форвард Ниццы Ламин Диаби рассказал, почему он решил украл часы у Каспера Дольберга. 

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“Я сделал этот поступок не из-за жадности, а из-за разочарования и зависти. Мне всего 18 лет, но это не оправдание. Моя сложная ситуация контрастировала с успехом Дольберга. Я взял его часы без причины, возможно, немного из-за ревности. Вместо того, чтобы биться за место на поле, я сделал трусливый поступок. Теперь я покидаю команду, где всегда хотел добиваться успеха и процветать. Это самое большое наказание для меня“, -  написал Диаби в своем Twitter.

Отметим, что клуб расторг контракт с футболистом.

Напомним, что Диаби украл часы у своего одноклубника в сентябре.

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Теги: Ламин Диаби, Каспер Дольберг, Ницца
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