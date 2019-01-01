Ницца разорвала контракт с футболистом, который украл часы у одноклубника

Ламин Диаби признался в преступлении.

Руководство Ниццы приняло решение расторгнуть соглашение с форвардом Ламином Диаби, который украл дорогие часы у своего одноклубника Каспера Дольберга, сообщает L’Equipe.

Источник утверждает, что футболист рассказал главному тренеру команды Патрику Виейра, что это именно он украл дорогостоящую вещь, стоимость которой составляет 70 тысяч евро.

Несмотря на извинения Диаби, клуб принял решение с ним расстаться.

Отмечается, что следующей командой Ламина станет ФК Париж, который выступает в Лиге 2.