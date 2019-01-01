Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ницца разорвала контракт с футболистом, который украл часы у одноклубника

Комментариев: 0
Ламин Диаби признался в преступлении.
Ламин Диаби
Ламин Диаби
OGC Nice

Руководство Ниццы приняло решение расторгнуть соглашение с форвардом Ламином Диаби, который украл дорогие часы у своего одноклубника Каспера Дольберга, сообщает L’Equipe.

Источник утверждает, что футболист рассказал главному тренеру команды Патрику Виейра, что это именно он украл дорогостоящую вещь, стоимость которой составляет 70 тысяч евро.

Несмотря на извинения Диаби, клуб принял решение с ним расстаться.

Отмечается, что следующей командой Ламина станет ФК Париж, который выступает в Лиге 2.

Поделись:
Теги: футбол, Ламин Диаби, Ницца, Каспер Дольберг
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь