Неймар и Мбаппе спели в самолете после победы над Бордо
Звездные нападающие весело отпраздновали очередную победу.
ПСЖ минимально переиграл Бордо в матче восьмого тура чемпионата Франции.
Единственный гол на счету форварда Неймара. Результативной передачей отметился нападающий парижан Килиан Мбаппе.
На пути домой герои поединка забавно отпраздновали победу прямо в самолете.
KyKy x Ney. pic.twitter.com/d0bxJueCEv— Get French Football News (@GFFN) September 28, 2019
Отметим, что ПСЖ возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, имея в активе 18 очков.
Ранее Неймар спел популярную песню Леди Гаги и Брэдли Купера.
Полная версия правил