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Неймар и Мбаппе спели в самолете после победы над Бордо

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Звездные нападающие весело отпраздновали очередную победу.
Килиан Мбаппе и Неймар
Килиан Мбаппе и Неймар
Getty Images

ПСЖ минимально переиграл Бордо в матче восьмого тура чемпионата Франции.

Единственный гол на счету форварда Неймара. Результативной передачей отметился нападающий парижан Килиан Мбаппе.

На пути домой герои поединка забавно отпраздновали победу прямо в самолете.

Отметим, что ПСЖ возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, имея в активе 18 очков.

Ранее Неймар спел популярную песню Леди Гаги и Брэдли Купера.

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Теги: футбол, ПСЖ, Неймар, Килиан Мбаппе
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