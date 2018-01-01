Раньери может возглавить клуб из Франции

Итальянец может вернуться на тренерский мост.

Итальянский тренер Клаудио Раньери может снова вернуться во Францию, где он уже тренировал Нант, как сообщает Calciomercato.

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Претендентом на подписание контракта с итальянским специалистом является Сент-Этьена.

По информации издания, боссы Сент-Этьена разочарованы результатами командами под руководством Гислена Прентана. На данный момент клуб занимает 19 строчку в чемпионате Франции после 7 туров.

Напомним, что последним клубом Раньери была Рома, где он проработал пару месяцев весны этого года.

Отметим, что по слухам итальянский тренер может возглавить Ньюкасл.