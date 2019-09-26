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Нападающий Ниццы признался в краже часов

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Французский футболист будет наказан.
Ламин Диаби
Ламин Диаби
www.ogcnice.com

Форвард Ниццы Ламин Диаби признался в том, что именно он украл дорогие часы одноклубника Каспера Дольберга, как сообщает AFP.

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Отметим, что часы за 70 тысяч евро были украдены из раздевалки команды. Дольберг сразу обратился в полицию, расследование обратило внимание на партнеров по клубу, среди которых главным подозреваемым стал Диаби.  

Диаби в сопровождении адвокатов признал факт кражи, а также извинился перед Ниццей, главным тренером и Дольбергом. Молодой нападающий обязался возместить ущерб за украденные часы.

Ницца возбудила дисциплинарное разбирательство в отношении Диаби. Ему грозит расторжение контракта.

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Теги: Ламин Диаби, Каспер Дольберг, Ницца
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