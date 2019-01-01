Нападающего Ниццы подозревают в краже часов одноклубника
У Каспера Дольберга пропала дорогостоящая вещь.
Молодой форвард Ниццы Ламин Диаби является главным подозреваемым в краже дорогих часов у нападающего команды Каспера Долберга, сообщает L’Equipe.
Источник утверждает, что французская полиция уже допросила 18-летнего футболиста и продолжает свое расследование.
Отмечается, что если вина Диаби будет доказана - команда расторгнет с ним контракт.
Ламин Диаби является воспитанником Ниццы. В нынешнем сезоне он еще не выходил на поле.
Полная версия правил