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Нападающего Ниццы подозревают в краже часов одноклубника

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У Каспера Дольберга пропала дорогостоящая вещь.
Ламин Диаби
Ламин Диаби
www.ogcnice.com

Молодой форвард Ниццы Ламин Диаби является главным подозреваемым в краже дорогих часов у нападающего команды Каспера Долберга, сообщает L’Equipe.

Источник утверждает, что французская полиция уже допросила 18-летнего футболиста и продолжает свое расследование.

Отмечается, что если вина Диаби будет доказана - команда расторгнет с ним контракт.

Ламин Диаби является воспитанником Ниццы. В нынешнем сезоне он еще не выходил на поле. 

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Теги: футбол, Ницца, кража, Каспер Дольберг
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