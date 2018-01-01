Тухель: C каждой следующей минутой мы становились все хуже и хуже

Главный тренер ПСЖ разочарован игрой своей команды.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал поражение команды от Реймса (0:2) в мачте 7-го тура Лиги 1.

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“Я разочарован нашим выступлением. Играть на Парк де Пренс в футболке ПСЖ - это всегда особенный момент. Но наша игра была неудовлетворительной.



Первый 10, может, 15 минут прошли хорошо, но с каждой следующей минутой все становилось хуже и хуже. Мы не показали то, на что способны, так что поражение заслуженное“, - заявил Тухель

Отметим, что Жозе Моуринью может сменить Тухеля на посту главного тренера СМИ.