Реймс на выезде всухую обыграл ПСЖ

Парижане неожиданно потерпели поражение в домашнем поединке.

В матче седьмого тура Лиги 1 ПСЖ на своем поле сенсационно проиграл Реймсу со счетом 2:0.

Первый гол гости забили на 29-й минуте поединка благодаря усилиям Камара, а во второй раз Диа отправил мяч в сетку на 93-й минуте встречи.

Отметим, что ПСЖ по-прежнему выступает без Мбаппе и Кавани, и в этот раз Неймар не сумел спасти свою команду от поражения.

ПСЖ - Реймс 0:2

Голы: Камара, 29, Диа, 90+3

ПСЖ: Навас - Мбе Со (Менье, 59), Диалло, Кимпембе, Курзава (Маркиньос, 66) - Эррера, Паредес, Бернат - Сарабия, Шупо-Мотинг (Ди Мария, 42), Неймар

Реймс: Райкович - Фоке, Дисаси, Абдельхамид, Нкломанд - Кафаро, Шавалерин, Манетзи, Камара (Думбия, 85) - Мбуку (Диа, 61) - Донис (Уден, 69)

Предупреждения: Бернат - Донис, Райкович