Тухель: Неймар на сто процентов с нами
Главный тренер ПСЖ уверен в Неймаре.
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель заявил, что Неймар полностью сосредоточен на выступлениях за парижский клуб.
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“Неймар на сто процентов с нами. Бразилец полностью в команде, смеется, шутит, на него можно положиться.
Он с нами, со своими одноклубниками. Абсолютно нормальная ситуация.
Неймар сыграл лишь свой третий матч за четыре месяца. Он обязательно станет сильнее физически, игровая практика ему поможет. Неймар способен решать эпизоды“, - цитирует Тухеля пресс-служа ПСЖ.
Напомним, что парижский клуб смог одержать победу в Лионе (1:0), благодаря голу Неймара.
Отметим, что бразильского футболиста забросали мусором.
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