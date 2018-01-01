Тухель: Неймар на сто процентов с нами

Главный тренер ПСЖ уверен в Неймаре.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель заявил, что Неймар полностью сосредоточен на выступлениях за парижский клуб.

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“Неймар на сто процентов с нами. Бразилец полностью в команде, смеется, шутит, на него можно положиться.

Он с нами, со своими одноклубниками. Абсолютно нормальная ситуация.

Неймар сыграл лишь свой третий матч за четыре месяца. Он обязательно станет сильнее физически, игровая практика ему поможет. Неймар способен решать эпизоды“, - цитирует Тухеля пресс-служа ПСЖ.

Напомним, что парижский клуб смог одержать победу в Лионе (1:0), благодаря голу Неймара.

Отметим, что бразильского футболиста забросали мусором.