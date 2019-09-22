Болельщики ПСЖ забросали Неймара мусором в матче против Лиона
Бразилец продолжает подвергаться гонению со стороны фанатов.
Звездный форвард ПСЖ в очередной раз подвергся оскорблению болельщиков клуба. В матче шестого тура чемпионата Франции против Лиона фанаты парижан освистывали игрока, а также на протяжении всего поединка кидали в него различный мусор.
AÍ NÃO DÁ! Durante o jogo contra o @OL, objetos foram tacados em @neymarjr ao cobrar um escanteio. E aí, o que achou? #CasaDaChampions— Esporte Interativo (@Esp_Interativo) September 22, 2019
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🎥: @isabelapagliari pic.twitter.com/wsKPx0tFRJ
Напомним, именно гол Неймара принес ПСЖ победу над Лионом. Смотрите также видео гола и обзор матча Лион - ПСЖ.
Ранее болельщики ПСЖ призвали бразильца покинуть команду.
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