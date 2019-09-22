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Болельщики ПСЖ забросали Неймара мусором в матче против Лиона

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Бразилец продолжает подвергаться гонению со стороны фанатов.
Неймар
Неймар
Getty Images
Звездный форвард ПСЖ в очередной раз подвергся оскорблению болельщиков клуба. В матче шестого тура чемпионата Франции против Лиона фанаты парижан освистывали игрока, а также на протяжении всего поединка кидали в него различный мусор.
Напомним, именно гол Неймара принес ПСЖ победу над Лионом. Смотрите также видео гола и обзор матча Лион - ПСЖ. 
 
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Теги: футбол, ПСЖ, Неймар, Лига 1, вне игры
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