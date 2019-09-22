Болельщики ПСЖ забросали Неймара мусором в матче против Лиона

Бразилец продолжает подвергаться гонению со стороны фанатов.

Звездный форвард ПСЖ в очередной раз подвергся оскорблению болельщиков клуба. В матче шестого тура чемпионата Франции против Лиона фанаты парижан освистывали игрока, а также на протяжении всего поединка кидали в него различный мусор.