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ПСЖ минимально обыграл Лион благодаря голу Неймара

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Бразильский форвард вновь спас свою команду в концовке встречи.
Лион - ПСЖ 0:1 / twitter.com/PSG_inside
Лион - ПСЖ 0:1 / twitter.com/PSG_inside

В матче шестого тура чемпионата Франции Лион на своем поле уступил ПСЖ. Действующий чемпион страны минимально обыграл хозяев поля - 1:0.

Победу парижанам принес гол Неймара на 87-й минуте.

Напомним, в прошлом туре Неймар принес своей команде победу над Страсбургом, забив на последних минутах поединка.

Лион — ПСЖ 0:1 
Гол: Неймар, 87 

Лион: Антони Лопеш, Коне, Андерсен, Денайер, Дюбуа, Тиаго Мендес (Траоре, 88), Ауар, Рен-Аделаид (Тузар, 72), Марсело (Тете, 73), Депай, Дембеле

ПСЖ: Навас, Бернат (Кимпембе, 73), Маркиньос, Тиаго Силва, Менье, Ди Мария, Эррера (Верратти, 72), Чупо-Мотинг, Гуйе, Диалло, Неймар (Кюрзава, 90)

Предупреждения: Диалло, Коне. 

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Теги: ПСЖ, Неймар, футбол, Лион, Франция
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