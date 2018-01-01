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Силва: Мы должны исправлять ситуацию

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Полузащитник Монако о плохом старте сезона во Франции.
Адриен Силва
Адриен Силва
Официальный сайт Монако

Полузащитник Монако Адриен Силва прокомментировал ужасный старт сезон команды, где “монегаски“ набрали лишь два очка в пяти матчах.

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“Мы должны прибавлять в том, что у нас не очень получается, впрочем, как всегда, даже когда все складывается хорошо. Нельзя сказать, что у нас все плохо, но нам нужно исправлять ситуацию.

Можно говорить о тех аспектах игры, которые не сыграли нам на руку в первых трех матчах, но не стоит акцентировать свое внимание только на этом. Команда строится с учетом прибывших игроков и тех, кто отправился в сборные. Сейчас идет только вторая неделя, когда мы можем работать все вместе.

Когда идет череда плохих результатов у команды, то всегда появляются слухи. Но мы сплоченный коллектив, наша цель – двигаться вперёд коллективно. Я уверен, что текущее положение дел изменится“, - цитирует слова Силвы официальный сайт Монако.

Ранее сообщалось, что Монако может сменить главного тренера.

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Теги: Адриен Сильва, Монако, Лига 1, чемпионат Франции по футболу, футбол
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