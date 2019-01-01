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У форварда Ниццы украли дорогие часы прямо из раздевалки

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Каспер Дольберг стал жертвой грабителей на тренировочной базе клуба.
Каспер Дольберг
Каспер Дольберг
Getty Images

Нападающий сборной Дании и Ниццы Каспер Дольберг стал жертвой ограбления, сообщает L`Equipe.

Источник утверждает, что 21-летний футболист обнаружил кражу часов, стоимость которых составляет 70 тысяч евро. Интересно, что инцидент произошел в раздевалке команды.

Напомним, Дольберг перешел в Ниццу из Аякса минувшем летом. Стоимость его трансфера составила 20,5 миллионов евро. 

Ранее сообщалось, что грабители проникли в дом экс-форварда Ливерпуля и украли его собаку.

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Теги: футбол, Ницца, кража
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