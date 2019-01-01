У форварда Ниццы украли дорогие часы прямо из раздевалки

Каспер Дольберг стал жертвой грабителей на тренировочной базе клуба.

Нападающий сборной Дании и Ниццы Каспер Дольберг стал жертвой ограбления, сообщает L`Equipe.

Источник утверждает, что 21-летний футболист обнаружил кражу часов, стоимость которых составляет 70 тысяч евро. Интересно, что инцидент произошел в раздевалке команды.

Напомним, Дольберг перешел в Ниццу из Аякса минувшем летом. Стоимость его трансфера составила 20,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что грабители проникли в дом экс-форварда Ливерпуля и украли его собаку.