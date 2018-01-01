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Жардим: Люди судят только по результату, мне смешно слышать их критику

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Наставник Монако отметил, что в его команде играют качественные и опытные футболисты.
Леонарду Жардим
Леонарду Жардим
Getty Images

Главный тренер Монако Леонарду Жардим ответил на критику болельщиков. 

“У болельщиков есть поводы быть недовольными, результаты не можно называть хорошими. Но я должен сказать, что у Монако опытные и качественные игроки, но пока нет команды. Мы работаем над этим. Футболисты провели вместе всего лишь пять тренировок.

Критика? Мне даже немного смешно это слышать. Такова жизнь. Критикуют методы подготовки. И это те люди, для которых я был фантастическим ранее, когда мы играли в Лигу чемпионов.

Качество игры осталось, поменялся только результат. Люди ничего не понимают и судят обо всем только по результату“, - цитирует специалиста A Bola.

Отметим, что сейчас Монако находится в зоне вылета. Команда набрала два очка в пяти играх.

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Теги: футбол, Монако, Леонарду Жардим
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