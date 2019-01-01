Во Франции больше не будет Кубка Лиги

Кубок перестает существовать.

Французская футбольная лига больше не будет проводить Кубок лиги начиная со следующего года, как сообщает BBC.

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В турнире, который был основан в 1994 году, принимали участие клубы из первого и второго дивизионов, а также некоторые представители третьей лиги.

Победители выходили в Лигу Европы, но это место теперь будет определяться по итогам Лиги 1.

“Это позволит нам сократить количество матчей в сезоне и добавить футболистам времени для восстановления.

В зависимости обстановки лига оставляет за собой право перезапустить турнир в будущем“, - сказано в сообщение LFP.

Это означает, что только Англия в следующем году останется единственным представителем топ-5 европейских лиг, где будет разыгрываться Кубок лиги.