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"Неймар - с*кин сын": Фанаты ПСЖ вновь призвали бразильца покинуть команду

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Болельщики парижского клуба в очередной раз показали свое недовольство тем, что Неймар остался в команде.
Неймар
Неймар
Getty Images

В среду, 18-го сентября, ПСЖ примет Реал в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Накануне поединка фанаты парижского клуба оставили послание бразильскому форварду команды Неймару около домашнего стадиона парижан Парк-де-Пренс. Как сообщает AS, болельщики написали "Неймар, убирайся" и "Неймар - с*кин сын".

Таким способом болельщики продолжают показывать свое недовольство тем, что бразилец остался в команде, хотя настойчиво пытался совершить трансфер в Барселону.

Ранее сообщалось, что фанаты ПСЖ вывесили скандальный баннер с надписью "Парижу проститутки не нужны".

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча ПСЖ - Реал, которая начнется 18-го сентября в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию также прогнозы и ставки букмекеров на этот поединок.

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Теги: Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, вне игры, фанаты
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