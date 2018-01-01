"Неймар - с*кин сын": Фанаты ПСЖ вновь призвали бразильца покинуть команду
В среду, 18-го сентября, ПСЖ примет Реал в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Накануне поединка фанаты парижского клуба оставили послание бразильскому форварду команды Неймару около домашнего стадиона парижан Парк-де-Пренс. Как сообщает AS, болельщики написали "Неймар, убирайся" и "Неймар - с*кин сын".
Таким способом болельщики продолжают показывать свое недовольство тем, что бразилец остался в команде, хотя настойчиво пытался совершить трансфер в Барселону.
Ранее сообщалось, что фанаты ПСЖ вывесили скандальный баннер с надписью "Парижу проститутки не нужны".
Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча ПСЖ - Реал, которая начнется 18-го сентября в 22:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию также прогнозы и ставки букмекеров на этот поединок.
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