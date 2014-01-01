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Спортдир ПСЖ: Неймар допустил ошибку, но сейчас он ведет себя, как профессионал

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Леонардо признался, что присутствие бразильца делает парижскую команду сильнее.
Неймар
Неймар
Getty Images

Спортивный директор ПСЖ Леонардо прокомментировал ситуацию вокруг звездного нападающего Неймара, который едва не покинул команду в летнее трансферное окно.

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“Неймар допустил большую ошибку летом. Но после отъезда в расположение сборной Бразилии он прибыл обратно в клуб вовремя.

Он вернулся к тренировкам и все это время вел себя хорошо. Ему удалось перевернуть ход матча со Страсбургом. После этого матча Неймар сделал хорошее заявление и был честным в своих словах.

Я не могу сказать что на сегодняшний день ситуация полностью решена. Но Неймар провел хорошую игру и показал себя профессионалом. Его присутствие делает нас сильнее“, - приводит слова Леонардо RMC.

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Гол Неймара принес ПСЖ победу над Страсбургом (1:0).

Напомним, летом Неймар хотел вернуться в Барселону, но каталонцы не смогли договориться с ПСЖ.

Ранее стало известно, что руководство ПСЖ хочет продать Неймара зимой.

 

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Теги: футбол, Неймар, ПСЖ
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