Спортдир ПСЖ: Неймар допустил ошибку, но сейчас он ведет себя, как профессионал

Леонардо признался, что присутствие бразильца делает парижскую команду сильнее.

Спортивный директор ПСЖ Леонардо прокомментировал ситуацию вокруг звездного нападающего Неймара, который едва не покинул команду в летнее трансферное окно.

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“Неймар допустил большую ошибку летом. Но после отъезда в расположение сборной Бразилии он прибыл обратно в клуб вовремя.

Он вернулся к тренировкам и все это время вел себя хорошо. Ему удалось перевернуть ход матча со Страсбургом. После этого матча Неймар сделал хорошее заявление и был честным в своих словах.

Я не могу сказать что на сегодняшний день ситуация полностью решена. Но Неймар провел хорошую игру и показал себя профессионалом. Его присутствие делает нас сильнее“, - приводит слова Леонардо RMC.

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Гол Неймара принес ПСЖ победу над Страсбургом (1:0).

Напомним, летом Неймар хотел вернуться в Барселону, но каталонцы не смогли договориться с ПСЖ.

Ранее стало известно, что руководство ПСЖ хочет продать Неймара зимой.