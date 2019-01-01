Спаллетти может возглавить Монако

Руководство клуба думает над заменой главного тренера.

Итальянский специалист Лучано Спаллетти может стать новым гланым тренером Монако, сообщает CalcioMercato.



Источник утверждает, что руководство монегасков задумалось об увольнении нынешнего наставника Леонарду Жардима в связи с неудовлетворительными результатами команды. Преемником португальского тренера может стать Спаллетти.

“Красно-белые“ идут на 19 месте в чемпионате Франции, имея в своем активе лишь два очка после пяти туров.

Напомним, в мае 2019 года Спаллетти покинул пост главного тренера миланского Интера.