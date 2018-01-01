Жардим: Монако много пропускает, нам нужно работать над этим

Главный тренер Монако про ошибки команды.

Главный тренер Монако Леонарду Жардим прокомментировал поражение от Марселя 3:4 в 5-м туре чемпионата Франции.

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“Я думаю, что на протяжении первых тридцати минут игры мы контролировали ход встречи. При счете 2-1 игроки немного растерялись, а соперник ответил забитым мячом.

Они вернулись в игру с большой уверенностью, однако мы смогли забить третий гол. Для нас - это непросто, мы допустили много ошибок. Нам нужно быть более бдительными.

Марсель - слаженная команда, они добились успеха благодаря четырем забитым мячам. Команда практически не изменилась с прошлого года, за исключением Бендетто и Альваро Гонсалеса“, - цитирует слова Жардима официальный сайт Монако.

Леонарду Жардим о сравнение прошлого и теперешнего сезонах.

“Я не буду сравнивать прошлый сезон и начало этого. Главное - то, что происходит в этом году. Мы много пропускаем, нам нужно работать над этим. Нам нужно наладить игру в обороне, быть более сосредоточенными и деятельными“, - заявил Леонарду Жардим.

Напомним, что ранее Монако покинул лидер атак Радамель Фалькао.