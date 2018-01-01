Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Жардим: Монако много пропускает, нам нужно работать над этим

Комментариев: 0
Главный тренер Монако про ошибки команды.
Леонарду Жардим
Леонарду Жардим
Getty Images

Главный тренер Монако Леонарду Жардим прокомментировал поражение от Марселя 3:4 в 5-м туре чемпионата Франции.

Читай также: “Парижу проститутки не нужны“: Фанаты ПСЖ вывесили скандальный баннер Неймару

“Я думаю, что на протяжении первых тридцати минут игры мы контролировали ход встречи. При счете 2-1 игроки немного растерялись, а соперник ответил забитым мячом.

Они вернулись в игру с большой уверенностью, однако мы смогли забить третий гол. Для нас - это непросто, мы допустили много ошибок. Нам нужно быть более бдительными.

Марсель - слаженная команда, они добились успеха благодаря четырем забитым мячам. Команда практически не изменилась с прошлого года, за исключением Бендетто и Альваро Гонсалеса“, - цитирует слова Жардима официальный сайт Монако.

Леонарду Жардим о сравнение прошлого и теперешнего сезонах.

“Я не буду сравнивать прошлый сезон и начало этого. Главное - то, что происходит в этом году. Мы много пропускаем, нам нужно работать над этим. Нам нужно наладить игру в обороне, быть более сосредоточенными и деятельными“, - заявил Леонарду Жардим.

Напомним, что ранее Монако покинул лидер атак Радамель Фалькао.

Поделись:
Теги: Леонарду Жардим, Монако, Марсель, чемпионат Франции по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь