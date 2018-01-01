"Парижу проститутки не нужны": Фанаты ПСЖ вывесили скандальный баннер Неймару

Болельщики парижского клуба явно ненавидят бразильского форварда.

Во время матча пятого тура чемпионата Франции, в котором ПСЖ вырвал победу у Страсбура благодаря голу Неймара на последних минутах, болельщики парижан обратились к бразильцу, вывесив скандальный баннер.

После того, как Неймар хотел уйти из ПСЖ и был готов доплатить за это 20 миллионов евро со своего кармана, фанаты парижского клуба ополчились против звездного форварда и оказывают на него серьезное давление.

"20 миллионов евро, чтобы вернуться к Месси. Парижу не нужны проститутки", - написали ультрас ПСЖ на баннере на игре со Страсбуром.