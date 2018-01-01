Переключиться на мобильную версию
Тренды:

"Парижу проститутки не нужны": Фанаты ПСЖ вывесили скандальный баннер Неймару

Комментариев: 0
Болельщики парижского клуба явно ненавидят бразильского форварда.
Неймар
Неймар
Getty Images

Во время матча пятого тура чемпионата Франции, в котором ПСЖ вырвал победу у Страсбура благодаря голу Неймара на последних минутах, болельщики парижан обратились к бразильцу, вывесив скандальный баннер.

После того, как Неймар хотел уйти из ПСЖ и был готов доплатить за это 20 миллионов евро со своего кармана, фанаты парижского клуба ополчились против звездного форварда и оказывают на него серьезное давление.

"20 миллионов евро, чтобы вернуться к Месси. Парижу не нужны проститутки", - написали ультрас ПСЖ на баннере на игре со Страсбуром.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь