Неймар: Все знали, что я хочу уйти из ПСЖ

Бразилец не стал обращаться к болельщикам парижского клуба, которые его критиковали.

Нападающий ПСЖ Неймар, после победного матча против Страсбурга (1:0), где он забил невероятный победный гол, прокомментировал отношение болельщиков парижского клуба, которые освистали его во время поединка.

Бразильский форвард признался, что хотел перейти в другую команду этим летом, однако сейчас он намерен полностью выкладываться на поле, чтобы приносить только положительный результат ПСЖ.

"Я понимаю фанатов и знаю, что им было тяжело. Но сейчас я остаюсь игроком ПСЖ. Мне нечего сказать болельщикам. Я привык к тому, что меня осуждают на протяжении всей карьеры. На этот раз я буду играть каждый матч, как будто я вдали от дома.

Мне обидно, ведь я ничего не имею против фанатов. Все знали, что я хотел уйти. Я говорил это и повторял. Не хочу вдаваться в подробности, но время перевернуть страницу. Я - игрок ПСЖ и теперь я собираюсь отдать всего себя на футбольном поле", - приводит слова Неймара Get Football News France.

Напомним, что летом Неймар хотел вернуться в Барселону, но каталонцы не смогли договориться с ПСЖ.