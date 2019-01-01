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Фанаты ПСЖ: Неймар, ты больше не имеешь права на ошибку

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Фанаты парижского клуба выступили с заявлением по поводу бразильского форварда команды Неймара.
Неймар
Неймар
Getty Images

ПСЖ столкнулся с серьезными сложностями - фанаты клуба проявляют негатив в отношении форварда команды Неймара, который летом пытался покинуть Париж.

В связи с этим болельщики выступили с заявлением относительно этой ситуации. Выдержки их текста приводит издание El Mundo Deportivo:

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"Неймар, твой путь искупления вины будет долгим. Ты больше не имеешь права на ошибку. Ты долгое время неуважительно относился к нашему клубу, унижал его. Пора искупить свою вину".

Отметим, что летом Неймар настойчиво требовал осуществить его трансфер в Барселону, однако из этого так ничего и не вышло.

Ранее сообщалось, что ультрас ПСЖ будет бойкотировать матч против Страсбура из-за Неймара.

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Теги: Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, вне игры, фанаты
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