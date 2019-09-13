Тухель рассказал, когда Неймар вернется на поле

Звездный бразилец в ближайшее время сыграет за ПСЖ.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал, когда нападающий команды Неймар сыграет за команду.

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“Он с нами и сосредоточен на работе. Ему нужно снова играть. Неймар провел хорошие тренировки с ПСЖ. Он готов сыграть против Страсбурга“, - цитирует немецкого специалиста Mundo Deportivo.

Матч ПСЖ - Страсбурс состоится 14 сентября. Стартовый свисток - в 18:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что ультрас парижского клуба будут бойкотировать матч против Страсбурга из-за Неймара.