Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ультрас ПСЖ будут бойкотировать матч против Страсбура из-за Неймара

Комментариев: 0
Фанаты парижского клуба недовольны запретом на баннеры против бразильского футболиста.
Ультрас ПСЖ решил бойкотировать матч Лиги 1
Ультрас ПСЖ решил бойкотировать матч Лиги 1
Getty Images

Известная группа ультрас ПСЖ Collectif Ultra Paris приняла решение бойкотировать матч чемпионата Франции против Страсбура из-за форварда команды Неймара.

Читай также: Мэр Парижа считает, что если Неймар поможет ПСЖ выиграть ЛЧ, то болельщики его простят

Как сообщает RMC Sport, фанаты провели встречу с руководством клуба, на которой их поставили в известность о том, что Неймар примет участие в матче. Болельщики пообещали вывесить на стадионе баннеры против бразильца, на что получили запрет.

Такая реакция руководства клуба не понравилась ультрас и они решили пропустить игру. Кроме того, они могут пропустить и поединок против Реала в Лиге чемпионов, если ситуация не изменится.

Напомним, в матче первого тура Лиги 1 фанаты вывесили нецензурные баннеры про Неймара. За такое поведение болельщиков руководство чемпионата оштрафовало ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Неймара оскорбили во время посещения стадиона ПСЖ.

Поделись:
Теги: Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, фанаты, ультрас, конфликт
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь