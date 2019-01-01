Ультрас ПСЖ будут бойкотировать матч против Страсбура из-за Неймара

Фанаты парижского клуба недовольны запретом на баннеры против бразильского футболиста.

Известная группа ультрас ПСЖ Collectif Ultra Paris приняла решение бойкотировать матч чемпионата Франции против Страсбура из-за форварда команды Неймара.

Читай также: Мэр Парижа считает, что если Неймар поможет ПСЖ выиграть ЛЧ, то болельщики его простят

Как сообщает RMC Sport, фанаты провели встречу с руководством клуба, на которой их поставили в известность о том, что Неймар примет участие в матче. Болельщики пообещали вывесить на стадионе баннеры против бразильца, на что получили запрет.

Такая реакция руководства клуба не понравилась ультрас и они решили пропустить игру. Кроме того, они могут пропустить и поединок против Реала в Лиге чемпионов, если ситуация не изменится.

Напомним, в матче первого тура Лиги 1 фанаты вывесили нецензурные баннеры про Неймара. За такое поведение болельщиков руководство чемпионата оштрафовало ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Неймара оскорбили во время посещения стадиона ПСЖ.