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Мэр Парижа считает, что если Неймар поможет ПСЖ выиграть ЛЧ, то болельщики его простят

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Анн Идальго отметила, что фанаты любят звездного бразильца.
Неймар
Неймар
Getty Images

Мэр Парижа Анн Идальго призвала форварда ПСЖ помочь команде выиграть Лигу чемпионов.

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“Неймар должен помочь победить в Лиге чемпионов. Мне нравится эта команда, я болею за ПСЖ. Парень, мы тебя очень любим. Он должен помочь своему клубу.

ПСЖ сделал все возможное, чтобы купить его. В Париже его очень тепло встретили. Сейчас у него не самые лучшие отношения с болельщиками. Считаю, что если он даст команде все, на что способен, то ему все простят“, - цитирует Идальго Tele Loisirs.

Ранее сообщалось, что руководство ПСЖ хочет продать Неймара зимой.

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Теги: футбол, ПСЖ, Неймар
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