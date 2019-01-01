Мэр Парижа считает, что если Неймар поможет ПСЖ выиграть ЛЧ, то болельщики его простят
Анн Идальго отметила, что фанаты любят звездного бразильца.
Мэр Парижа Анн Идальго призвала форварда ПСЖ помочь команде выиграть Лигу чемпионов.
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“Неймар должен помочь победить в Лиге чемпионов. Мне нравится эта команда, я болею за ПСЖ. Парень, мы тебя очень любим. Он должен помочь своему клубу.
ПСЖ сделал все возможное, чтобы купить его. В Париже его очень тепло встретили. Сейчас у него не самые лучшие отношения с болельщиками. Считаю, что если он даст команде все, на что способен, то ему все простят“, - цитирует Идальго Tele Loisirs.
Ранее сообщалось, что руководство ПСЖ хочет продать Неймара зимой.
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