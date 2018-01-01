Руководство ПСЖ хочет продать Неймара зимой - СМИ

Инициатором возможной сделки является спортивный директор клуба.

ПСЖ рассматривает вариант продажи нападающего Неймара в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Sport.es.

Источник утверждает, что в трансфере 27-летнего бразильца заинтересован лично спортивный директор клуба Леонардо. Функционер якобы устал от давления со стороны окружения Неймара. Также Леонардо не нравится, что СМИ выставляют ПСЖ в негативном свете из-за форварда.

Главными претендентами на бразильца являются Барселона и Реал.

Напомним, Неймар перешел в ПСЖ из каталонского клуба в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро. В текущем сезоне 27-летний бразилец не сыграл еще ни в одном матче в составе парижан.

Ранее стали известны причины сорвавшегося трансфера Неймара в Барселону.