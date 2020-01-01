Гризманн обвинил жену в своем нереализованном пенальти в ворота Албании

Антуан Гризманн считает, что, возможно, не забил гол из-за своей жены.

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн не смог реализовать пенальти в матче квалификации на Евро-2020 против сборной Албании.

Француз допускает, что это могло случиться из-за того, что его жена не смотрела трансляцию.

"Я не знаю, что случилось. Я уже говорил, что, может быть, это из-за того, что моя жена не смотрела матч. У меня была хорошая динамика, но мы не можем каждый раз забивать. Мне придется над этим работать. И на поле, и в раздевалке нам не хватало важных игроков. Но, все же, игроки, которые вышли вместо них, сыграли очень хорошо. Мы на правильном пути, и это доказывает, что мы - команда. Мы хорошо сыграли. Мы можем жалеть только о голе, который пропустили в конце поединка", - цитирует Гризманна Goal.com.

Напомним, что Франция обыграл Албанию со счетом 1:4. Смотри видео голов и обзор матча Франция - Албания.