Оливье Жиру отстает от Мишеля Платини на 5 голов.

Нападающий Челси и сборной Франции Оливье Жиру заявил, что хочет превзойти Мишеля Платини по количеству голов за национальную команду.

На счету Мишеля Платини 41 гол за сборную, Жиру забил 36 голов, крайний из которых он оформил во время матча против Албании 7 сентября.

"Я хочу догнать и обогнать Платини. Думаю, это неплохая цель, поэтому я не планирую отдыхать в подобных матчах. У меня был еще один момент, но я поспешил и сам все запорол. Мог сыграть эффективнее", - цитирует Жиру Get Football News France.

Смотри видео голов матча Франция - Албания, где французы одержали победу 4:1.

Напомним, что Жиру стал лучшим бомбардиром Лиги Европы сезона - 2018/19.