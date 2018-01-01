Икарди: Играть за такой клуб, как ПСЖ - огромный вызов

Состав парижского клуба пополнил опытный аргентинский нападающий.

Аргентинский форвард Мауро Икарди перешел из итальянского Интера во французский ПСЖ на правах аренды.

По словам футболиста, трансфер в парижский клуб является серьезным шагом вперед в развитии его карьеры.

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“Я очень счастлив. Играть за такой клуб, как ПСЖ - огромный вызов. Это большой шаг вперед в моей карьере. Я пришел, чтобы выигрывать трофеи. ПСЖ доминирует во Франции, в последние годы эта команда много выиграла.

Серия А имеет репутацию очень защитного чемпионата, в котором сложно забить. Не могу дождаться, когда сыграю в Лиге 1, когда начнется новый для меня вызов“, - цитирует Икарди Football Italia.

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Таким образом, 26-летний футболист составит конкуренцию нынешним игрокам атакующей линии парижан, а, в особенности, Неймару, который часто подвержен травмам и не сумел покинуть клуб этим летом.

Отметим, что следующий матч ПСЖ проведет против Страсбура 14-го сентября.

Ранее сообщалось, что Реал и ПСЖ осуществили звездный обмен голкиперами.