Икарди стал игроком ПСЖ
Скандальный аргентинец продолжит карьеру в чемпионате Франции.
Нападающий Интера Мауро Икарди перешел в ПСЖ, сообщает пресс-служба французского клуба. Аргентинский футболист проведет в Париже год на правах аренды.
🆕✊ #WelcomeMauro— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 2, 2019
😃@MauroIcardi
🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/yqCmJ01r31
Отмечается, что по окончании срока аренды у ПСЖ будет право выкупить трансфер футболиста.
Икарди будет выступать под 18-м номером.
В минувшем сезоне форвард сыграл в 37 матчах за Интер, отметившись 17 голами и 5 ассистами.
Напомним, по ходу сезона-2018/19 Икарди временно отстранили и лишили капитанской повязки в Интере. Он не входил в планы нового главного тренера Антонио Конте, поэтому клуб принял решение с ним расстаться.
Ранее состав ПСЖ пополнил звездный голкипер Реала.
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