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Икарди стал игроком ПСЖ

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Скандальный аргентинец продолжит карьеру в чемпионате Франции.
Мауро Икарди
Мауро Икарди
twitter.com/PSG_inside

Нападающий Интера Мауро Икарди перешел в ПСЖ, сообщает пресс-служба французского клуба. Аргентинский футболист проведет в Париже год на правах аренды.

Отмечается, что по окончании срока аренды у ПСЖ будет право выкупить трансфер футболиста. 

Икарди будет выступать под 18-м номером.

В минувшем сезоне форвард сыграл в 37 матчах за Интер, отметившись 17 голами и 5 ассистами.

Напомним, по ходу сезона-2018/19 Икарди временно отстранили и лишили капитанской повязки в Интере. Он не входил в планы нового главного тренера Антонио Конте, поэтому клуб принял решение с ним расстаться.

Ранее состав ПСЖ пополнил звездный голкипер Реала.

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Теги: футбол, Мауро Икарди, ПСЖ, Интер
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