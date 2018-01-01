Президент ПСЖ: Неймар уйдет из ПСЖ, если за него заплатят 300 миллионов евро

Нассер Аль-Хелаифи готов отпустить бразильского футболиста.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи назвал условие, при котором звездный форвард Неймар может покинуть команду.

“Да, Неймар может уйти. Но только если поступит огромное предложение в 300 миллионов евро“, - приводит слова Аль-Хелаифи AS.

Напомним, длительные переговоры между ПСЖ и Барселоной о трансфере Неймара в конечном итоге сорвались. Бразилец уже сообщил семье о том, что останется во Франции.