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Президент ПСЖ: Неймар уйдет из ПСЖ, если за него заплатят 300 миллионов евро

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Нассер Аль-Хелаифи готов отпустить бразильского футболиста.
Нассер Аль-Хелаифи
Нассер Аль-Хелаифи
Getty Images

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи назвал условие, при котором звездный форвард Неймар может покинуть команду.

“Да, Неймар может уйти. Но только если поступит огромное предложение в 300 миллионов евро“, - приводит слова Аль-Хелаифи AS.

Напомним, длительные переговоры между ПСЖ и Барселоной о трансфере Неймара в конечном итоге сорвались. Бразилец уже сообщил семье о том, что останется во Франции.

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Теги: футбол, Неймар, Нассер Аль-Хелаифи, ПСЖ
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