ПСЖ подготовил презентационное видео для объявления перехода Ракитича.

Французский ПСЖ готов к объявлению трансфера полузащитника Барселоны Ивана Ракитича, сообщает AS. Указано, что парижане подготовили презентационное видео, которое осталось только опубликовать.

До этого сообщалось, что он может перейти в ПСЖ в рамках сделки по Неймару. Однако появилась информация, что он может пополнить состав парижан в любом случае.

31-летний Иван Ракитич в прошлом сезоне провел 54 матча и забил пять мячей при десяти голевых передачах.