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Ракитич в шаге от перехода в ПСЖ - источник

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ПСЖ подготовил презентационное видео для объявления перехода Ракитича.
Ракитич в шаге от перехода в ПСЖ - источник

Французский ПСЖ готов к объявлению трансфера полузащитника Барселоны Ивана Ракитича, сообщает AS. Указано, что парижане подготовили презентационное видео, которое осталось только опубликовать.

До этого сообщалось, что он может перейти в ПСЖ в рамках сделки по Неймару. Однако появилась информация, что он может пополнить состав парижан в любом случае.

31-летний Иван Ракитич в прошлом сезоне провел 54 матча и забил пять мячей при десяти голевых передачах.

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Теги: Иван Ракитич, ПСЖ, Барселона
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