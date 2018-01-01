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ПСЖ и Барселона не договорились по Неймару - СМИ

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Трансферная сага звездного бразильца не имеет конца.
Неймар
Неймар
Getty Images

Длительные переговоры между ПСЖ и Барселоной о трансфере форварда Неймара в конечном итоге сорвались. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, руководство парижского клуба приняло решение отказаться от предложения "сине-гранатовых". Финансовые детали потенциального перехода 27-летнего бразильца остаются неизвестными.

Предполагается, что каталонцы готовы были заплатить 130 миллионов евро, а также включить в сделку Ивана Ракитича, Жана-Клера Тодибо и отправить в аренду на один год Усмана Дембеле.

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