ПСЖ и Барселона не договорились по Неймару - СМИ

Трансферная сага звездного бразильца не имеет конца.

Длительные переговоры между ПСЖ и Барселоной о трансфере форварда Неймара в конечном итоге сорвались. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, руководство парижского клуба приняло решение отказаться от предложения "сине-гранатовых". Финансовые детали потенциального перехода 27-летнего бразильца остаются неизвестными.

Предполагается, что каталонцы готовы были заплатить 130 миллионов евро, а также включить в сделку Ивана Ракитича, Жана-Клера Тодибо и отправить в аренду на один год Усмана Дембеле.