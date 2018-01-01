Лион неожиданно проиграл Монпелье

Подопечные Силвиньо хорошо начали чемпионат, но уступили уже в 3-м туре.

В матче 3-го тура французской Лиги 1 Лион неожиданно уступил Монпелье (1:0).

Единственный гол в матче забил Арно Суке на 42-й минуте встречи. На 37-й минуте футболист Монпелье Делор не реализовал 11-метровый удар.

Уже на 51-й минуте Лион остался в меньшинстве. Красный свет загорелся перед Юссуфом Коне.

Монпелье — Лион 1:0

Гол: Суке, 42.

Монпелье: Рульи — Мендеш, Илтон, Коцца — Суке, Ле Таллек, Ферри, Ойонго (Ристич, 90+1) — Лаборд, Молле (Долли, 74), Делор.

Лион: Лопеш — Дюбуа, Андерсен, Денайер, Коне — Мендес (Террье, 82), Тусар (Тете, 65), Ауар — Траоре (Корне, 68), Дембеле, Депай.

Предупреждения: Мендеш, Суке — Андерсен, Мендес, Тусар, Тете.

Удаление: Коне, 51.

На 37-й минуте Делор не реализовал пенальти (мяч попал в штангу).