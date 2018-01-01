ПСЖ на месяц остался без Мбаппе и Кавани

Парижане остались без двух нападающих.

ПСЖ как минимум на 3 недели лишился двух нападающих.

По информации официального сайта ПСЖ, Эдинсон Кавани выбыл на 3-4 недели из-за травмы приводящей мышцы, полученной в матче Лиги 1 против Тулузы.

В этом же поединке второй нападающий парижан Килиан Мбаппе травмировал бедро и не сможет играть около 4 недель.

Еще один форвард ПСЖ Неймар не выступает в официальных матчах до тех пор, пока не решится вопрос его трансфера.