ПСЖ на месяц остался без Мбаппе и Кавани
Парижане остались без двух нападающих.
ПСЖ как минимум на 3 недели лишился двух нападающих.
По информации официального сайта ПСЖ, Эдинсон Кавани выбыл на 3-4 недели из-за травмы приводящей мышцы, полученной в матче Лиги 1 против Тулузы.
В этом же поединке второй нападающий парижан Килиан Мбаппе травмировал бедро и не сможет играть около 4 недель.
Еще один форвард ПСЖ Неймар не выступает в официальных матчах до тех пор, пока не решится вопрос его трансфера.
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