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Мбаппе рискует пропустить около месяца из-за травмы

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У юного нападающего диагностировали повреждение мышц бедра.
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
Getty Images

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе пропустит ближайшие матчи команды из-за проблем со здоровьем.

Во время матча чемпионата Франции против Тулузы француз получил травму и был вынужден покинуть поле на 66-й минуте.

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По информации издания Le Parisien, в ходе медицинского обследования у Мбаппе обнаружили разрыв мышц левого бедра. По предварительным прогнозам восстановление нападающего может занять три-четыре недели.

Отметим, что ПСЖ разгромил Тулузу со счетом 4:0. Вашему вниманию видео голов и обзор этого матча.

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Теги: Килиан Мбаппе, ПСЖ, Лига 1, чемпионат Франции по футболу, футбол, вне игры, травма
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