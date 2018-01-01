Тухель: ПСЖ важно сохранить Неймара
Наставник ПСЖ высказался по поводу будущего Неймара в команде.
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель высказался по поводу возможного ухода из команды форварда Неймара.
Отметим, что в услугах бразильского нападающего заинтересованы Реал и Барселона.
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"Леонардо (спортивный директор ПСЖ - прим.ред.) в курсе того, что я хочу сохранить Неймара в команде. Сейчас ситуация неясная, и нужно как можно скорее ее разрешить.
Неймар - отличный футболист и невероятно важен для нас", - приводит слова Тухеля L’Équipe.
Ранее Томас Тухель заявил, что в ближайшее время Неймар не сможет играть за ПСЖ.
Отмечалось, что парижский клуб нашел Неймару замену в Англии.
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