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Тухель: ПСЖ важно сохранить Неймара

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Наставник ПСЖ высказался по поводу будущего Неймара в команде.
Томас Тухель
Томас Тухель
Getty Images

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель высказался по поводу возможного ухода из команды форварда Неймара.

Отметим, что в услугах бразильского нападающего заинтересованы Реал и Барселона.

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"Леонардо (спортивный директор ПСЖ - прим.ред.) в курсе того, что я хочу сохранить Неймара в команде. Сейчас ситуация неясная, и нужно как можно скорее ее разрешить.

Неймар - отличный футболист и невероятно важен для нас", - приводит слова Тухеля L’Équipe.

Ранее Томас Тухель заявил, что в ближайшее время Неймар не сможет играть за ПСЖ.

Отмечалось, что парижский клуб нашел Неймару замену в Англии.

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Теги: Неймар, Томас Тухель, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, ПСЖ, футбол
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