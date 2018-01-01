Мбаппе получил травму в юбилейном матче в чемпионате Франции
Французский форвард провел свой 100-й поединок в Лиге 1.
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе вышел в стартовом составе команды на матч 2-го тура Лиги 1 против Тулузы.
Этот поединок для 20-летнего француза стал юбилейным в чемпионате Франции - он провел свой 100-й матч.
Однако встреча завершилась неудачно для юной звезды ПСЖ - Килиан покинул поле на 66-й минуте в сопровождении медицинского персонала клуба. Игрок получил травму задней поверхности бедра, но пока ПСЖ не сообщал подробностей его состояния.
Стоит сказать, что в этом поединке также из-за травм покинули поле нападающий парижан Эдинсон Кавани и защитник Абду Диалло.
Напомним, ПСЖ разгромил Тулузу со счетом 4:0. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.
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