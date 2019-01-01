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ПСЖ - Тулуза 4:0 видео голов и обзор матча чемпионата Франции

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Парижане на своем поле разгромили Тулузу.

ПСЖ - Тулуза: видео голов
ПСЖ - Тулуза: видео голов
psg.fr

В матче второго тура чемпионата Франции ПСЖ без проблем обыграл Тулузу со счетом 4:0.

Все голы в этом поединке были забиты во второй половине встречи. Отметим, что встреча завершилась неудачно для форварда ПСЖ Килина Мбаппе, который покинул поле на 66-й минуте из-за травмы.

Смотрите видео голов и обзор матча ПСЖ - Тулуза:

ПСЖ - Тулуза 4:0
Голы: Шупо-Мотинг, 50, 75, Гонсалвес, 55 (автогол), Маркиньос, 83

ПСЖ: Ареола, Бернат, Маркиньос, Диалло (Тиаго Силва, 40), Дагба, Ди Мария, Гуйе, Верратти, Сарабия, Кавани (Шупо-Мотинг, 14), Мбаппе (Загре, 66)

Тулуза: Рене, Морейра, Гонсалвес (Саид, 71), Амьян, Силла, Сангаре, Макенго, Градель, Венкер (Доссеви, 60), Диаките, Кулурис (Лейя-Исека, 60)

Предупреждение: Сангаре.

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Теги: ПСЖ, Тулуза, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, видео голов, обзор матча
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