ПСЖ всухую разгромил Тулузу в матче Лиги 1

Свой сотый поединок за парижан провел форвард Килиан Мбаппе.

ПСЖ обыграл Тулузу со счетом 4:0 в матче второго тура чемпионата Франции.

Дублем в этом поединке отметился Эрик Шупо-Мотинг, а еще один гол себе в актив записал Маркиньос. Кроме того, защитник гостей Гонсалвес записал на свой счет автогол.

Отметим, что 20-летний форвард ПСЖ Килиан Мбаппе провел 100-й матч в чемпионате Франции. За это время он успел отличиться 63 голами и 29 ассистами и выиграть три титула чемпиона (один раз за Монако и дважды за ПСЖ).

Однако поединок против Тулузы закончился неудачно для француза - на 66-й минуте встречи он травмировал бедро и был вынужден покинуть поле.

В следующем туре ПСЖ сыграет на выезде против Метца.

ПСЖ - Тулуза 4:0

Голы: Шупо-Мотинг, 50, 75, Гонсалвес, 55 (автогол), Маркиньос, 83

ПСЖ: Ареола, Бернат, Маркиньос, Диалло (Тиаго Силва, 40), Дагба, Ди Мария, Гуйе, Верратти, Сарабия, Кавани (Шупо-Мотинг, 14), Мбаппе (Загре, 66)

Тулуза: Рене, Морейра, Гонсалвес (Саид, 71), Амьян, Силла, Сангаре, Макенго, Градель, Венкер (Доссеви, 60), Диаките, Кулурис (Лейя-Исека, 60)

Предупреждение: Сангаре.