Французы могут подписать Уилфрида Заху.

Французский ПСЖ определился с заменой форварду Неймару, в случае его ухода в один из испанских грандов.

Как сообщает Daily Mirror, ПСЖ может купить вингера Кристал Пэлас Уилфрида Заху и ради трансфера готовы расстаться с 100 миллионами евро.

Руководство ПСЖ видит в Захе игрока, который не только способен добиваться результатов, но и восхищать публику эффектными действиями на поле.

Отметим, что в сезоне 2018/19 Заха отличился 10 голами и оформил 10 ассистов в 36 сыгранных матчах. Этим летом он собирался перейти в один из топ-клубов АПЛ, но Кристал Пэлас в итоге игрока не продал.