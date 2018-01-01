Тухель: Неймар пока не будет играть за ПСЖ
Клуб хочет прояснить ситуацию с будущим бразильца.
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал о текущей ситуации с форвардом парижской команды Неймаром.
"Восстановление Неймара проходит хорошо. Он добился отличного прогресса за это время. Неймар работал вместе с командой на протяжении последней недели.
Несмотря на это, клуб четко дал понять: пока его ситуация не ясна, он не может играть. Сейчас же ситуация между ПСЖ и Неймаром остается прежней", - приводит слова Тухеля RMC Sport.
Напомним, на днях появилась информация о том, что Барселона заказала партию футболок с фамилией Неймара, однако парижане до последнего отказываются отпускать бразильца в каталонский клуб.
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