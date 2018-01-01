Тухель: Неймар пока не будет играть за ПСЖ

Клуб хочет прояснить ситуацию с будущим бразильца.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал о текущей ситуации с форвардом парижской команды Неймаром.

"Восстановление Неймара проходит хорошо. Он добился отличного прогресса за это время. Неймар работал вместе с командой на протяжении последней недели.

Несмотря на это, клуб четко дал понять: пока его ситуация не ясна, он не может играть. Сейчас же ситуация между ПСЖ и Неймаром остается прежней", - приводит слова Тухеля RMC Sport.

Напомним, на днях появилась информация о том, что Барселона заказала партию футболок с фамилией Неймара, однако парижане до последнего отказываются отпускать бразильца в каталонский клуб.