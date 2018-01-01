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Тухель: Неймар пока не будет играть за ПСЖ

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Клуб хочет прояснить ситуацию с будущим бразильца.
Томас Тухель
Томас Тухель
Getty Images

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал о текущей ситуации с форвардом парижской команды Неймаром.

"Восстановление Неймара проходит хорошо. Он добился отличного прогресса за это время. Неймар работал вместе с командой на протяжении последней недели. 

Несмотря на это, клуб четко дал понять: пока его ситуация не ясна, он не может играть. Сейчас же ситуация между ПСЖ и Неймаром остается прежней", - приводит слова Тухеля RMC Sport.

Напомним, на днях появилась информация о том, что Барселона заказала партию футболок с фамилией Неймара, однако парижане до последнего отказываются отпускать бразильца в каталонский клуб.

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Теги: Неймар, ПСЖ, Франция, футбол
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