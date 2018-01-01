Неймар решил пойти на примирение с ПСЖ - L’Equipe

Бразилец может остаться в парижском клубе.

Звездный форвард ПСЖ Неймар может сохранить свое место в составе команды.

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Как стало известно L’Equipe, в последнее время бразилец наладил контакт с руководством парижского клуба, в частности, со спортивным директором Леонардо.

Между сторонами существенно улучшились взаимоотношения и теперь стороны рассматривают вариант примирения.

Источник отмечает, что футболист осознал, что осуществить трансфер этим летом у него вряд ли получится, поэтому он готов к диалогу с ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Реал отложил переговоры по Неймару до последних дней трансферного окна.