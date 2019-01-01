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Представители Неймара находятся в Париже на переговорах по Неймару - Marca

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Бразильский форвард может перебраться в стан "сливочных".
Неймар
Неймар
Getty Images

Представители Реала прилетели в Париж, чтобы обсудить с руководством ПСЖ возможность перехода форварда Неймара в текущее трансферное окно. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, стороны уже несколько часов находятся на переговорах, однако финансовые детали потенциального трансфера не уточняются.

Отмечается, что "сливочные" уверены в успешном заключении сделки, поэтому Неймар до конца летнего трансферного окна может сменить клубную прописку и переехать в Мадрид.

Напомним, на днях появилась информация о том, что Барселона заказала партию футболок с фамилией Неймара, однако парижане до последнего отказываются отпускать бразильца в каталонский клуб.

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