Представители Неймара находятся в Париже на переговорах по Неймару - Marca

Бразильский форвард может перебраться в стан "сливочных".

Представители Реала прилетели в Париж, чтобы обсудить с руководством ПСЖ возможность перехода форварда Неймара в текущее трансферное окно. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, стороны уже несколько часов находятся на переговорах, однако финансовые детали потенциального трансфера не уточняются.

Отмечается, что "сливочные" уверены в успешном заключении сделки, поэтому Неймар до конца летнего трансферного окна может сменить клубную прописку и переехать в Мадрид.

Напомним, на днях появилась информация о том, что Барселона заказала партию футболок с фамилией Неймара, однако парижане до последнего отказываются отпускать бразильца в каталонский клуб.