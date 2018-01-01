Моуриньо может возглавить ПСЖ

Томас Тухель в скором времени может покинуть парижский клуб.

Бывший тренер Интера, Челси и Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью может сменить Томаса Тухеля на посту главного тренера ПСЖ.

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Как стало известно Soccer Link, руководство парижского клуба разочаровано выступлением команды на старте сезона и может отправить Тухеля в отставку.

Катарские владельцы клуба высоко ценят профессионализм Моуринью и считают, что он сможет справиться с этой задачей.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью стал экспертом Sky Sports на матчах АПЛ.