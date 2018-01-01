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Моуриньо может возглавить ПСЖ

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Томас Тухель в скором времени может покинуть парижский клуб.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Бывший тренер Интера, Челси и Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью может сменить Томаса Тухеля на посту главного тренера ПСЖ.

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Как стало известно Soccer Link, руководство парижского клуба разочаровано выступлением команды на старте сезона и может отправить Тухеля в отставку. 

Катарские владельцы клуба высоко ценят профессионализм Моуринью и считают, что он сможет справиться с этой задачей.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью стал экспертом Sky Sports на матчах АПЛ.

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Теги: Томас Тухель, Жозе Моуринью, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол
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