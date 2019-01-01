ПСЖ заплатит штраф за оскорбительные баннеры фанатов в адрес Неймара

Лига 1 оштрафовала парижский клуб за неподобающее поведение болельщиков.

ПСЖ понесет наказание за поведение фанатов в матче первого тура чемпионата Франции против Нима (3:0).

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Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции оштрафовал парижский клуб за использование пиротехники, а также за оскорбительные баннеры болельщиков в адрес Неймара.

На плакатах было написано "Neymar Casse Toi" (Неймар, уйди"), а также "Neymar hijo de puta" (Неймар шл*ха). Были и другие неприятные баннеры, а еще фанаты пели "Неймар, с*кин сын".

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Ранее сообщалось, что Неймара оскорбили во время посещения стадиона ПСЖ.